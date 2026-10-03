Algérie : La Kabylie au Nord ou cité Etat du polisario à Tindouf ?

Actuellement une question se pose pour le pouvoir civil du président Abdelmadjid Tebboune et le régime militaire du général Saïd Chengriha, une Kabylie indépendante au nord de l’Algérie ou une cité Etat du polisario à Tindouf ?

La Kabylie demande son indépendance avec son président Ferhat Mehenni en France et le président Brahim Ghali qui gouverne le polisario installé depuis une cinquantaine d’années sur le sol de Tindouf et qui est devenu un droit de sol.

Pour les analystes, l’Algérie devra choisir entre les deux mouvements proches des organisations terroristes iraniennes ou d’Israël et des Etats Unis.