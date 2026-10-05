Soudan du Sud : Coopération économique et enjeux électoraux au menu de la visite de Kiir au Kenya

Le président sud-soudanais Salva Kiir s’est rendu au Kenya pour des entretiens avec son homologue kényan William Ruto, consacrés notamment aux relations bilatérales et aux préparatifs des élections prévues le 22 décembre au Soudan du Sud.

Cette visite constitue le premier déplacement de Salva Kiir à l’étranger depuis sa décision, le 22 septembre, de dissoudre le gouvernement d’unité nationale de transition et de mettre en place une administration intérimaire.

Selon son secrétaire de presse, Arek Aldo Ajou, les discussions avec William Ruto doivent notamment porter sur les mesures susceptibles de favoriser la tenue d’élections pacifiques et crédibles, ainsi que sur le soutien régional et continental au processus électoral.

Les deux dirigeants devraient également examiner les perspectives de coopération économique et infrastructurelle entre leurs deux pays. Parmi les sujets évoqués figure notamment leur implication dans le soutien à un projet de raffinerie récemment lancé dans la région côtière de Lamu, au Kenya.

La dissolution du gouvernement d’unité nationale par Salva Kiir avait entraîné le départ de cinq vice-présidents et profondément modifié la configuration du pouvoir politique, à moins de trois mois du scrutin présidentiel et législatif prévu en décembre.

Le Kenya joue depuis plusieurs années un rôle dans les efforts de médiation et de dialogue politique au Soudan du Sud. La rencontre entre les deux présidents intervient ainsi dans un contexte marqué par les préparatifs électoraux et les interrogations sur la transition politique dans le pays.

Il s’agit de la première visite de Salva Kiir au Kenya depuis août 2023. La présidence sud-soudanaise n’a pas précisé la durée de son séjour.