Éthiopie : Les forces fédérales reprennent le contrôle de Mekele au Tigré

Les forces fédérales éthiopiennes ont repris le contrôle de Mekele, capitale de la région du Tigré, après le retrait des combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a indiqué dimanche 4 octobre 2026 un journaliste local cité par l’AFP. Cette avancée intervient dans le cadre d’une contre-offensive lancée par les forces gouvernementales après la reprise des combats dans le nord du pays.

Les troupes fédérales sont entrées dans la ville samedi 3 octobre sans rencontrer de résistance significative, après le retrait des dirigeants et des combattants du TPLF. Dimanche, des soldats gouvernementaux patrouillaient dans les rues et assuraient la protection de plusieurs institutions stratégiques. Les communications, interrompues depuis plus d’une semaine, avaient également commencé à être rétablies.

Les hostilités avaient repris le 23 septembre, lorsque le TPLF avait lancé des attaques contre les forces fédérales. Cette nouvelle escalade fait craindre un retour au conflit qui avait ravagé le nord de l’Éthiopie entre 2020 et 2022 et qui avait pris fin avec l’accord de paix signé à Pretoria en novembre 2022.

À Mekele, l’activité économique restait fortement perturbée dimanche. La plupart des commerces demeuraient fermés et certains propriétaires avaient déplacé leurs marchandises vers des lieux jugés plus sûrs, sur fond de craintes de pillages. Des témoignages faisaient état de dégradations et de pillages de certains bâtiments publics lors du retrait des forces liées au TPLF.

Addis-Abeba accuse notamment l’Érythrée de soutenir le TPLF, ce que cette dernière dément. L’Union africaine a appelé les parties concernées à la retenue et au règlement des différends par le dialogue.