Sénégal : L’écrivain Cheikh Hamidou Kane s’éteint à 98 ans

L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est décédé samedi 3 octobre 2026 à l’âge de 98 ans, ont rapporté les médias sénégalais. Figure majeure de la littérature africaine, il laisse derrière lui une œuvre qui a profondément marqué plusieurs générations de lecteurs et d’intellectuels du continent.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à l’écrivain, saluant sa contribution au rayonnement de la littérature africaine. « Ses œuvres appartiennent désormais au patrimoine de notre nation et à toute l’Afrique », a déclaré le chef de l’État dans un message publié sur Facebook.

Cheikh Hamidou Kane était principalement connu pour son roman « L’Aventure ambiguë », publié en 1961. L’ouvrage, largement inspiré de son propre parcours, raconte le destin d’un jeune Sénégalais musulman confronté à la rencontre entre son éducation traditionnelle et les valeurs de l’enseignement occidental.

Né le 2 avril 1928 à Matam, dans le nord-est du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane avait reçu une double formation, à la fois coranique et française. Il poursuivit ensuite des études de droit et de philosophie à Paris, avant d’entamer une carrière dans l’administration et la vie publique.

Au-delà de son parcours littéraire, l’écrivain a occupé plusieurs fonctions au sein de l’État sénégalais, notamment des responsabilités ministérielles dans les années 1980. Son parcours illustre ainsi le croisement entre engagement intellectuel, culture et service public.

Avec sa disparition, le Sénégal perd l’une de ses grandes voix littéraires. Son œuvre, portée par une réflexion sur l’identité, la transmission et le dialogue entre les cultures, demeure un héritage majeur de la littérature africaine.