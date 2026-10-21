Rwanda : Un centre pour les migrants expulsés d’Europe envisagé dès 2027

Le Rwanda pourrait accueillir dès 2027 le premier centre destiné aux migrants déboutés du droit d’asile en Europe. Selon plusieurs sources citées par l’AFP, un accord avec cinq pays européens pourrait être conclu dans les prochaines semaines.

L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas souhaitent mettre en place des structures délocalisées, appelées « hubs de retour », pour faciliter les expulsions et décourager l’immigration irrégulière. Élaboré avec la Commission européenne il y a environ un an et demi, ce dispositif vise les personnes dont les demandes d’asile ont été rejetées.

Le Rwanda apparaît désormais comme le principal candidat. Une délégation des cinq pays européens s’est rendue à Kigali début septembre, tandis que des représentants rwandais ont récemment poursuivi les discussions en Europe, notamment à Bruxelles. Un accord pourrait être officialisé à la mi-novembre, en marge d’une conférence sur les questions migratoires à Vienne.

Dans un premier temps, le projet pourrait prendre la forme d’une expérimentation limitée. Une vingtaine de migrants déboutés du droit d’asile par chacun des cinq pays seraient transférés au Rwanda. Il s’agirait probablement d’hommes adultes interpellés aux frontières. Les modalités de transport et de prise en charge médicale restent toutefois à définir.

Kigali souhaiterait présenter ces installations comme des « centres d’accueil » plutôt que comme des lieux de détention, avec la possibilité d’y proposer des formations professionnelles.

Le projet suscite toutefois de vives critiques. Des ONG et des responsables politiques de gauche dénoncent les risques pour les droits des migrants. En juin, le président français Emmanuel Macron avait estimé que cette approche était inefficace et contraire aux valeurs européennes. L’eurodéputée écologiste néerlandaise Anna Strolenberg a également dénoncé une initiative visant, selon elle, à éloigner les migrants plutôt qu’à résoudre leur situation.

Ce projet rappelle celui lancé par le Royaume-Uni en 2022, finalement abandonné après des obstacles judiciaires. Les États-Unis cherchent eux aussi, sous Donald Trump, à expulser des étrangers vers des pays tiers, notamment le Rwanda, l’Ouganda et le Salvador. L’Ouganda et l’Ouzbékistan figurent également parmi les destinations envisagées par les Européens.