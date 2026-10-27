Soudan : Une frappe de drone sur un marché fait au moins 21 morts au Darfour

Une frappe de drone contre un marché à Nyala, bastion des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans l’ouest du Darfour, a fait au moins 21 morts et plus de 40 blessés lundi soir, selon une source médicale et des témoins cités mardi par l’AFP.

« 21 personnes ont été tuées dans le bombardement et plus de 40 autres ont été blessées », a indiqué un membre du personnel médical de l’hôpital local, sans pouvoir préciser combien de victimes appartenaient aux FSR. Selon un témoin, les combattants paramilitaires fréquentent régulièrement ce marché. L’attaque s’est produite vers 20 h, heure locale.

Par ailleurs, une source auprès de la compagnie nationale d’électricité a rapporté mardi matin une attaque de drones des FSR contre le poste de transformation d’Al-Markhiyat, à Khartoum, perturbant l’approvisionnement électrique dans plusieurs régions, notamment les États de Khartoum et d’Al-Jazira.

Ces frappes interviennent au lendemain d’une opération coordonnée contre six centrales électriques, qui a provoqué d’importantes coupures de courant dans quatre États de l’est du pays.

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre entre l’armée régulière et les FSR. L’armée mène régulièrement des frappes sur Nyala, où les paramilitaires ont établi une autorité rivale du gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Les attaques contre les infrastructures électriques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique. Selon les Nations unies, elles menacent l’accès aux soins et aux services essentiels de millions de personnes. À Khartoum, reprise par l’armée l’an dernier, près de trois millions de personnes sont revenues, mais l’accès à l’eau et à l’électricité reste irrégulier.

Le recours croissant aux drones permet désormais aux deux camps de frapper loin des lignes de front. Selon un décompte des Nations unies, ces attaques ont fait plus de 300 morts et des centaines de blessés durant les trois premières semaines d’octobre.

Le conflit a fait plus de 200.000 morts selon des estimations humanitaires et provoqué des crises majeures de famine et de déplacements de population.