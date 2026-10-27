Tchad : Rejet des accusations du Niger après une frappe de drone 

Le Tchad a fermement rejeté mardi les accusations du Niger, qui l’accuse d’avoir mené une frappe de drone sur son territoire ayant fait deux morts parmi les civils, avec le soutien de la France. Cette nouvelle crise intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les deux voisins sahéliens.

« Le gouvernement tchadien n’a aucunement ordonné, conduit ou soutenu une quelconque opération militaire aérienne depuis son sol contre le Niger », a déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Shérif Mahamat, sur la télévision publique, dénonçant des accusations qu’il rejette « avec la plus grande fermeté ». Il a également démenti tout soutien à une puissance étrangère pour mener une action hostile contre Niamey.

Lundi, les autorités nigériennes avaient affirmé que la zone d’Emi Lulu, située dans la passe de Salvador, dans le nord-est du pays, avait été visée samedi vers 1 h du matin par une frappe de drone lancée depuis le territoire tchadien, « avec l’appui d’une puissance étrangère, la France ».

Selon Niamey, l’attaque a fait deux morts parmi les civils, plusieurs blessés et endommagé des véhicules. Le pouvoir nigérien a déclaré tenir le Tchad « pour entièrement responsable de ces actes et de ses conséquences ».

En réponse, N’Djamena a appelé les autorités nigériennes à rendre publiques les preuves qu’elles affirment détenir. « Les autorités nigériennes […] doivent les démontrer publiquement afin qu’en soient examinés la nature, la fiabilité et la portée », a insisté le porte-parole tchadien, se disant favorable à une « enquête internationale indépendante ».

Les relations entre les deux pays se sont dégradées ces derniers mois. En septembre, Niamey avait déjà accusé le Tchad d’être impliqué dans une tentative de mutinerie déjouée dans la capitale. Le Niger reproche également à son voisin de soutenir des mercenaires responsables, selon lui, d’attaques contre les populations et les infrastructures stratégiques.

Dirigé par une junte souverainiste hostile à la France, le Niger a renforcé ses liens avec la Russie et s’est rapproché de l’Algérie. Le Tchad, après une période de tensions avec Paris en 2024, a renoué avec la France et revendique un rôle central dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.