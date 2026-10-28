Moscou : Assimi Goïta et Denis Sassou Nguesso échangent sur la sécurité au Sahel et les enjeux africains

Le président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, s’est entretenu mardi à Moscou avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, en marge du troisième Sommet Russie-Afrique, selon la Présidence du Mali.

Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire au Sahel ainsi que sur les enjeux diplomatiques et géopolitiques d’intérêt commun pour les deux pays. Les deux dirigeants ont notamment insisté sur la nécessité de renforcer l’unité et la solidarité entre les États africains face aux défis sécuritaires qui affectent le continent.

Au cours de cette rencontre, Assimi Goïta et Denis Sassou Nguesso ont souligné l’importance de la coopération entre les pays africains, estimant que la sécurité et la stabilité du continent reposent sur des efforts conjoints plutôt que sur l’isolement des États.

Le chef de l’État malien a également rappelé les principes qui, selon les autorités de Bamako, doivent orienter les partenariats du Mali avec ses partenaires internationaux. Il a notamment mis en avant le respect de la souveraineté de l’État, des choix souverains du peuple malien et la défense des intérêts nationaux.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants au Sahel et par la volonté affichée de plusieurs dirigeants africains de renforcer la concertation politique et la coopération régionale pour répondre aux enjeux de stabilité du continent.