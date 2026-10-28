Burkina Faso : Campagne nationale pour promouvoir le civisme et l’engagement patriotique

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions et Garde des sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala, a lancé mardi à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, la campagne nationale 2026 des conférences publiques sur le civisme, la citoyenneté et l’engagement patriotique.

Placée sous le patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cette initiative est axée sur le thème : « Civisme, citoyenneté, engagement patriotique, culture de la paix et idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) ».

À cette occasion, le ministre a transmis aux populations le message du chef de l’Etat, qui appelle les Burkinabè à faire du civisme, de la discipline, de la solidarité et du travail bien fait les piliers de la refondation nationale. Il a également insisté sur la nécessité d’un changement de mentalité et d’un engagement collectif en faveur de la souveraineté et du développement endogène du pays.

Selon Me Bayala, ces conférences visent à rapprocher l’administration des citoyens, en favorisant le dialogue direct, la présentation des actions de la Transition et le recueil des préoccupations des populations. Cette démarche intervient dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et la recherche de souveraineté.

Après une première édition organisée dans les treize régions du pays, la campagne 2026 innove en privilégiant une approche provinciale, avec l’ambition de toucher progressivement les communes, les villages et les secteurs.

Les forces vives du Boulgou ont marqué leur adhésion à cette initiative par la signature d’un pacte de citoyenneté, à travers lequel elles se sont engagées à promouvoir le patriotisme, le civisme et le vivre-ensemble. La cérémonie a également été marquée par la plantation symbolique d’un arbre devant le Haut-commissariat du Boulgou, pour matérialiser la volonté de pérenniser ces valeurs auprès des générations futures.

Parrain national de la campagne, le commandant Lassané Porgo a, pour sa part, appelé les populations à s’approprier la vision des autorités de la Transition, rappelant que la construction du pays repose sur un engagement collectif.

L’organisation de cette campagne est assurée par le Bureau national des grands projets du Burkina, en collaboration avec l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire.