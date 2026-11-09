Sénégal : Le naufrage d’une pirogue de migrants fait au moins 35 morts au large de Kébémer

Le bilan du naufrage d’une pirogue transportant des migrants au large des côtes sénégalaises s’est considérablement alourdi. Au moins 35 personnes ont perdu la vie et une seule a survécu au drame survenu vendredi au large de Loumpoul, dans le département de Kébémer, région de Louga. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d’éventuelles autres victimes.

Selon les sapeurs-pompiers, qui ont communiqué ce bilan provisoire dimanche soir à l’AFP, cinq corps avaient initialement été repêchés. Le bilan était ensuite passé à 21 morts samedi avant d’atteindre 35 victimes le lendemain. Une source au ministère de l’Intérieur redoute une nouvelle aggravation du nombre de décès.

D’après le quotidien national Le Soleil, la majorité des victimes seraient originaires des communes de Léona et de Thiéppe. Saliou Diouf, fondateur de l’association d’aide aux migrants Boza Fii, a indiqué que les corps retrouvés jusqu’à présent étaient ceux de ressortissants sénégalais, sans exclure la présence d’autres nationalités.

Face à cette tragédie, le président Bassirou Diomaye Faye a assuré que l’ensemble des moyens de l’Etat était mobilisé pour retrouver les disparus, secourir les survivants et soutenir les familles endeuillées. Le ministre de l’Intérieur est attendu sur les lieux lundi afin d’exprimer la solidarité des autorités aux populations touchées.

Ce drame intervient dans un contexte de multiplication des tentatives de départ clandestin vers l’Europe. Samedi, la gendarmerie sénégalaise a annoncé l’interception de 142 migrants, dont des femmes et des enfants, au large de Dakar. Ils tentaient de rejoindre l’Espagne à bord d’une autre pirogue.

La route atlantique, notamment vers les îles Canaries, demeure l’un des itinéraires migratoires les plus meurtriers. La pauvreté, le chômage, les conflits et le manque de perspectives poussent chaque année des milliers de jeunes Africains à tenter cette traversée périlleuse.

Fin octobre, l’ONG Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA) avait déjà alerté sur la poursuite des départs dangereux, après l’arrivée de près de 1 000 migrants ouest-africains aux Canaries en deux jours.

Le renforcement des contrôles maritimes au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a par ailleurs déplacé certains points de départ vers la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée, allongeant davantage les traversées.

« Aucun départ ne devrait avoir la mer pour seul horizon », a déclaré le président sénégalais, promettant de poursuivre la lutte contre les réseaux organisant ces voyages clandestins.