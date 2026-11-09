Centrafrique : Le gouvernement menace d’interdire une manifestation contre la hausse des prix du carburant

La tension monte en République centrafricaine autour de la hausse des prix des carburants. Le gouvernement a prévenu que la manifestation annoncée pour le 13 novembre par le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), une plateforme de l’opposition, ne serait pas autorisée. Les autorités estiment que cette initiative est illégale et mettent en garde contre tout risque de trouble à l’ordre public.

« Ils ne pourront pas aller marcher parce que cela sera illégal », a déclaré samedi le porte-parole du gouvernement, Evariste Ngamana. Il a appelé notamment les jeunes Centrafricains à ne pas répondre à l’appel des responsables du BRDC, tout en affirmant que l’État ne tolérerait aucun désordre.

Cette nouvelle mobilisation intervient dans un climat de contestation provoqué par l’augmentation des prix à la pompe, décidée début octobre. Elle fait suite à une opération « ville morte » organisée le 12 octobre à Bangui. Cette journée de protestation avait conduit à l’arrestation de quatre responsables d’organisations de la société civile, qui se trouvent toujours en détention.

Le gouvernement n’a toutefois pas précisé les dispositions qu’il compte prendre pour empêcher la manifestation. Evariste Ngamana a également contesté la légitimité du BRDC, qu’il accuse de ne disposer d’aucun statut juridique et de chercher à instrumentaliser le mécontentement populaire à des fins politiques.

De son côté, la plateforme d’opposition affirme vouloir privilégier une manifestation publique plutôt que de nouvelles opérations « ville morte », conformément à une orientation qu’elle attribue au président Faustin-Archange Touadéra.

Le BRDC formule plusieurs revendications : la libération immédiate des quatre responsables de la société civile, la publication du contrat liant l’Etat à Neptune Oil SA, société chargée de l’importation des carburants via le Cameroun, ainsi que l’ouverture du secteur pétrolier à davantage d’acteurs.

La plateforme réclame également une réduction du prix des hydrocarbures à moins de 1 000 francs CFA le litre. Depuis la dernière augmentation