Bamako : Le Mali accueille 160 000 personnes refoulées de Guinée

L’offensive des autorités guinéennes contre l’exploitation illégale de l’or provoque une importante crise humanitaire au Mali. Selon les autorités maliennes, près de 160 000 personnes ont quitté la Guinée à la suite des opérations de démantèlement des sites d’orpaillage clandestins menées dans la région de Siguiri. Le bilan fait également état de six décès et de plusieurs blessés.

Dans un communiqué publié samedi, le Centre de coordination et de gestion des crises (CECOGEC) indique qu’au 7 novembre 2026, environ 100 000 personnes avaient été recensées dans le district de Bamako et près de 60 000 autres dans la localité frontalière de Kourémalé.

Les autorités maliennes évoquent une situation d’urgence humanitaire face à l’ampleur des arrivées et aux besoins croissants des populations concernées.

À l’origine de cet afflux, la décision de Conakry d’interdire l’exploitation artisanale illégale de l’or dans plusieurs zones du nord-est du pays. Pour faire respecter cette mesure, le gouvernement guinéen a déployé les forces de défense et de sécurité, déclenchant une vaste campagne d’interpellations et d’expulsions de ressortissants étrangers.

Selon le ministère malien de la Santé, les personnes arrivées sur le territoire malien sont majoritairement originaires du Burkina Faso. Des ressortissants de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Togo et du Bénin figurent également parmi les personnes refoulées.

Face à cette situation, Bamako a évalué à près de 228 millions de francs CFA, soit plus de 347 000 euros, le coût d’un plan de réponse humanitaire destiné à prendre en charge les besoins les plus urgents.

Au Burkina Faso, les opérations de rapatriement ont également commencé. Un premier convoi de 48 bus, transportant environ 3 400 ressortissants burkinabè expulsés de Guinée, est arrivé vendredi à Bobo-Dioulasso. Selon le ministère burkinabè de la Santé, 199 bus répartis en cinq convois ont été mobilisés sur l’axe Ouagadougou-Bamako afin d’assurer le retour d’autres compatriotes dans des conditions sécurisées.

Cette crise met en lumière les conséquences régionales de la lutte contre l’orpaillage clandestin. Si les autorités guinéennes justifient leur offensive par la nécessité de protéger l’environnement et de mieux encadrer l’exploitation des ressources minières, l’arrêt brutal de ces activités prive également des milliers de travailleurs et de familles de leurs moyens de subsistance.

Dans la région de Siguiri, l’exploitation artisanale de l’or constitue en effet une importante source de revenus, malgré les problèmes environnementaux et sécuritaires qu’elle engendre.