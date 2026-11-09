Somalie : Bras de fer institutionnel après la destitution du président de la Cour suprême

La crise politique et judiciaire s’intensifie en Somalie. Le nouveau président de la Cour suprême, Ibrahim Idle Suleyman, a prêté serment samedi, en présence du chef de l’Etat, Hassan Sheikh Mohamud. Sa nomination intervient dans un contexte de fortes tensions, après la destitution de son prédécesseur, qui avait contesté la légalité du maintien au pouvoir du président somalien.

A l’origine de cette confrontation, une décision rendue jeudi par la plus haute juridiction du pays. La Cour suprême a jugé illégal le maintien en fonction de Hassan Sheikh Mohamud sur la base de la nouvelle Constitution adoptée le 4 mars dernier. Ce texte prévoit notamment de prolonger le mandat présidentiel de quatre à cinq ans.

Pour les magistrats, cette disposition ne peut toutefois pas s’appliquer aux institutions actuellement en exercice. La Cour a également demandé aux différentes forces politiques de parvenir à un accord dans un délai de 30 jours sur les modalités de la prochaine élection présidentielle, qui devra finalement se tenir dans les 90 jours, au lieu de la date initialement prévue du 15 mai 2027.

Mais avant même la publication de cette décision, le président Hassan Sheikh Mohamud avait procédé au limogeage du président de la Cour suprême, Bashe Yusuf Ahmed. Une décision vivement dénoncée par l’opposition, qui considère la nomination de son successeur comme une tentative de placer la justice sous contrôle présidentiel.

Dans une déclaration publiée samedi, l’ancien magistrat a dénoncé une « menace à l’ordre constitutionnel », estimant que son éviction, intervenue le jour même du verdict, constitue une grave violation des procédures judiciaires.

Il a également accusé les autorités d’exercer des pressions sur l’institution judiciaire et demandé au chef de l’État de revenir sur sa décision. Il réclame notamment le retrait des forces de sécurité déployées autour de la Cour suprême, dont les effectifs seraient estimés à 300 hommes, appuyés par une trentaine de véhicules armés.

L’opposition rejette par ailleurs la nouvelle Constitution, qu’elle soupçonne d’avoir été conçue pour permettre à Hassan Sheikh Mohamud de prolonger son pouvoir.

Cette confrontation institutionnelle survient dans un contexte sécuritaire particulièrement fragile. La Somalie doit également faire face à l’annonce du retrait des troupes ougandaises, qui jouent un rôle important dans le soutien à l’armée nationale contre les combattants shebab, affiliés à Al-Qaïda.

Entre contestation politique, tensions judiciaires et incertitudes sécuritaires, le pays traverse ainsi une nouvelle période de turbulences.