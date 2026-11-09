Tchad : Mahamat Idriss Déby intervient pour désamorcer un conflit agropastoral dans l’Ennedi-Ouest

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, s’est rendu samedi à Torboul, dans la province de l’Ennedi-Ouest, afin de tenter de mettre fin à un conflit agropastoral qui menaçait de dégénérer en affrontements communautaires. Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une tournée sécuritaire du chef de l’Etat à travers le pays.

Selon la présidence, le dirigeant tchadien a rencontré plusieurs responsables locaux pour examiner les tensions autour de l’accès aux pâturages et aux ressources en eau. La situation était particulièrement préoccupante et risquait de déboucher sur une confrontation violente entre les communautés concernées.

D’après un élu local interrogé par l’AFP sous couvert d’anonymat, le différend oppose des habitants de la région à des éleveurs au sujet de l’installation de bâches destinées à stocker l’eau pour l’abreuvement du bétail.

Les populations locales appartiennent majoritairement à la communauté gorane, tandis que les éleveurs concernés sont issus de la communauté zaghawa, dont est originaire le président Déby par son père.

Face à la gravité de la situation, le chef de l’Etat a également pris des mesures administratives et sécuritaires. Le général Hamoda Mahamat Béchir, responsable sécuritaire de la province, a été suspendu de ses fonctions, tout comme deux préfets et un sous-préfet de la région.

Cette intervention présidentielle intervient dans un contexte marqué par la récurrence des violences intercommunautaires au Tchad. Les conflits liés à la terre, aux ressources hydriques et aux déplacements du bétail provoquent régulièrement des affrontements meurtriers, particulièrement dans les zones rurales.

Considéré par les Nations unies comme l’un des pays africains les plus vulnérables aux effets du changement climatique, le Tchad subit une pression croissante sur ses ressources naturelles.

Fin octobre, au moins 25 personnes avaient déjà perdu la vie dans le sud-ouest du pays lors d’affrontements liés à l’accès à l’eau.

La multiplication de ces incidents souligne l’urgence de trouver des mécanismes durables de prévention et de règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs, dans un pays où la raréfaction des ressources accentue les tensions communautaires.

