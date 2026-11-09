Bir Lahlou, 8 novembre 2026 – Le Front Polisario, un danger pour l’Algérie, poursuit sa fuite en avant militariste. Dans un nouveau communiqué de propagande uniquement en arabe de Sahara Press Service (SPS) basé à Alger, le Polisario une milice armée, revendique des bombardements contre des positions de l’armée marocaine dans la région d’El Aïdiyate, dans le secteur de Guelta.

Une nouvelle démonstration d’une stratégie de confrontation qui contribue à entretenir artificiellement l’instabilité régionale et à compromettre les perspectives de paix pour des raisons incompréhensibles du régime civil du président Abdelmadjid Tebboune ou du régime militaire du général Saïd Chengriha, que des experts en psychologie, en sociologie et même en psychiatrie n’arrivent pas à comprendre.

Derrière les slogans de libération et la rhétorique révolutionnaire se profile une réalité autrement plus préoccupante : celle d’un mouvement armé dont la dépendance politique et stratégique à l’égard de l’Algérie constitue l’un des principaux facteurs de prolongation du conflit. Le Polisario apparaît ainsi comme un instrument géopolitique contre le Maroc et l’Afrique, au service inconnu des calculs régionaux d’Alger.

Plus inquiétant encore, les accusations persistantes concernant les relations entre le Polisario et l’Iran soulèvent de sérieuses préoccupations sécuritaires. La coopération militaire, de transferts de technologies et de soutiens logistiques iraniens constituerait un facteur supplémentaire de déstabilisation, susceptible d’importer les rivalités du Moyen-Orient au cœur de l’Afrique du Nord.

En revendiquant publiquement ses opérations militaires et en glorifiant les bombardements, le Polisario de Brahim Ghali, considéré comme organisation terroriste, exposera l’Algérie à une contradiction majeure entre le discours diplomatique et les pratiques sur le terrain.

La revendication répétée d’opérations armées, la glorification des bombardements et la rhétorique guerrière employée par les milices du Polisario, renforcent les interrogations sur la stratégie et sur les risques qu’elles font peser sur l’Algérie.