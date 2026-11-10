Niger : ADRODEV dénonce une ingérence de l’Union européenne dans la coopération militaire avec l’Algérie

La réaction de l’Union européenne à la présence de militaires algériens sur le territoire nigérien suscite une vive indignation au sein de la société civile nigérienne. L’Association Droit et Développement (ADRODEV) est montée au créneau pour dénoncer ce qu’elle considère comme une ingérence dans les affaires souveraines du Niger et de l’Algérie.

Dans un communiqué publié le 8 novembre 2026 à Niamey, le président de l’organisation, El Hadj Daouda Tankama, a vivement critiqué la position européenne, qu’il juge paternaliste et contraire au principe de souveraineté des Etats.

Pour ADRODEV, Niamey et Alger disposent pleinement du droit de définir leurs relations diplomatiques et sécuritaires, notamment à travers des accords de coopération militaire, sans avoir à se soumettre aux appréciations extérieures. L’association estime que le déploiement de militaires algériens au Niger doit être examiné à la lumière des engagements bilatéraux entre les deux pays et du droit international.

L’organisation s’interroge sur la légitimité de l’Union européenne à réclamer des précisions concernant les objectifs, les effectifs et le cadre juridique de cette présence militaire. Elle considère que les questions de sécurité et de défense relèvent avant tout des choix souverains des États concernés.

Dans sa déclaration, ADRODEV dénonce également ce qu’elle décrit comme une politique de « deux poids, deux mesures » de Bruxelles dans ses rapports avec les pays africains, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire.

L’association appelle ainsi les institutions européennes à revoir leur approche des relations avec l’Afrique et à renoncer aux attitudes qu’elle assimile à une forme de tutelle politique. Elle plaide pour des partenariats fondés sur le respect mutuel, l’égalité entre les États et la reconnaissance de leur indépendance stratégique.

Cette prise de position s’inscrit dans le contexte des revendications de souveraineté portées par les pays membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

ADRODEV réaffirme enfin son engagement en faveur de la souveraineté des Etats de l’AES, de la lutte contre l’impérialisme et du processus de refondation engagé dans l’espace sahélien. Pour l’organisation, l’avenir du Niger doit avant tout être déterminé par ses autorités et ses partenaires africains, sans pression extérieure.