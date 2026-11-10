Mali : Bamako veut élargir son partenariat aux secteurs économique et industriel avec la Turquie

Le Mali entend donner une nouvelle dimension à ses relations avec la Turquie en dépassant le cadre de la coopération militaire. Bamako souhaite désormais renforcer les échanges économiques, commerciaux et industriels avec Ankara, dans une logique de partenariat mutuellement bénéfique.

Cette ambition a été exprimée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, en marge de la deuxième édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako (BAMEX).

« Notre ambition, c’est d’aller au-delà du domaine militaire pour vraiment promouvoir une coopération économique, commerciale et même industrielle avec la Turquie dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant », a déclaré le chef de la diplomatie malienne.

Dans cette perspective, Abdoulaye Diop a invité les entreprises turques à investir au Mali, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la santé. Il a également encouragé les opérateurs économiques des deux pays à multiplier les initiatives communes afin de dynamiser les échanges commerciaux. La reprise des vols de Turkish Airlines vers Bamako figure également parmi les attentes des autorités maliennes.

Sur le plan sécuritaire, le ministre a salué la participation des industriels turcs au BAMEX et l’intérêt manifesté par Ankara pour répondre aux besoins d’équipements des forces armées maliennes.

Toutefois, Bamako souhaite aller au-delà de l’acquisition de matériels militaires. Le gouvernement insiste sur les transferts de technologies et le renforcement des compétences locales afin de développer une autonomie progressive dans le domaine de la défense.

Ouverte le 9 novembre au Parc des expositions de Bamako, la deuxième édition du BAMEX rassemble jusqu’au 13 novembre des entreprises spécialisées dans la défense ainsi que des délégations étrangères venues de plusieurs continents.

Pour les autorités maliennes, ce rendez-vous constitue une occasion de consolider les relations avec leurs partenaires et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération, notamment avec la Turquie.