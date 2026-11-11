Côte d’Ivoire : Le phénomène El Niño menace de réduire la production de cacao de 25 %

La production de cacao en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, pourrait enregistrer une baisse de 21 % à 25 % sous l’effet d’un épisode climatique exceptionnel de type El Niño, susceptible de se prolonger jusqu’en 2027. C’est l’alerte lancée par la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), l’organisme public ivoirien chargé de la météorologie, dans une note consultée mardi par l’AFP.

Phénomène climatique naturel qui se manifeste tous les deux à sept ans dans l’océan Pacifique, El Niño se caractérise par un réchauffement des eaux de surface dans les zones centrale et orientale du Pacifique équatorial. Ce dérèglement provoque des perturbations des régimes de vents, de pression atmosphérique et de précipitations à l’échelle mondiale.

L’épisode en cours, qualifié de « super El Niño » en raison de son intensité exceptionnelle, a déjà provoqué d’importantes perturbations dans plusieurs régions du monde. Son pic est attendu d’ici décembre, mais ses effets pourraient se prolonger jusqu’en avril ou mai 2027.

En Côte d’Ivoire, la Sodexam prévoit une diminution des précipitations comprise entre 10 % et 27 %, une hausse des températures ainsi qu’un allongement de la saison sèche. Des conditions particulièrement préoccupantes pour les plantations de cacao, fortement dépendantes des ressources en eau.

Le déficit hydrique et les fortes chaleurs pourraient notamment provoquer le flétrissement et la chute prématurée des jeunes cabosses, l’avortement floral et la défoliation des arbres. Autant de facteurs susceptibles d’entraîner une contraction de la production de l’ordre de 21 % à 25 %, selon l’organisme, qui a adressé ses recommandations aux autorités ivoiriennes.

Une telle baisse aurait des conséquences économiques considérables. Elle se traduirait par « un manque à gagner colossal pour les planteurs » et par une diminution des recettes d’exportation de l’État.

L’enjeu est majeur pour l’économie ivoirienne. Le pays assure à lui seul environ 40 % de l’approvisionnement mondial en cacao. La filière représente près de 15 % du produit intérieur brut (PIB) national et fait vivre quelque cinq millions de personnes, directement ou indirectement.

Face à cette menace climatique, la Sodexam préconise plusieurs mesures d’adaptation, notamment l’utilisation de variétés de cacaoyers plus résistantes à la sécheresse, le développement de systèmes d’irrigation d’appoint et la promotion de l’agroforesterie dans les plantations.

Cette alerte intervient dans un contexte de réchauffement climatique marqué. Selon l’observatoire européen Copernicus, octobre 2026 a été le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, avec une température moyenne de l’air supérieure de 1,75 °C à celle de l’époque préindustrielle.