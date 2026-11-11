Kenya : Huit morts dans une embuscade armée près de la frontière somalienne

Au moins huit personnes, dont deux policiers réservistes, ont été tuées mardi dans le nord-est du Kenya lors d’une attaque menée par des hommes armés non identifiés contre un véhicule chargé d’assurer la sécurité d’ouvriers du bâtiment, ont annoncé les autorités.

L’attaque s’est produite vers 07h00 (04h00 GMT), le long du corridor routier d’Arabia, à proximité de la frontière entre le Kenya et la Somalie. Une « milice armée » a ouvert le feu sur un véhicule qui escortait des travailleurs engagés sur un chantier, a indiqué à l’AFP un responsable local de la police.

Selon Robinson Ndiwa, commandant de la police du comté de Mandera, l’équipe chargée de superviser les travaux sur la route reliant Mandera à Arabia et Lafey a été prise en embuscade dans la localité de Hagarsu.

« Deux réservistes de la police nationale (NPR) et six civils ont été mortellement atteints », a précisé l’officier, ajoutant que les victimes avaient été « criblées de balles ».

Les circonstances et les motivations de cette attaque restent pour l’heure inconnues. Les services de sécurité ont été mobilisés pour retrouver les assaillants, a indiqué le commandant de police.

Situé dans le nord-est du pays et frontalier de la Somalie, le comté de Mandera est régulièrement confronté à des attaques attribuées aux combattants du groupe jihadiste Al-Shabaab. Ces violences entraînent fréquemment des restrictions de circulation et l’instauration de couvre-feux dans la région.

En juillet dernier, cinq personnes, dont quatre policiers, avaient déjà été tuées lors d’une embuscade visant un véhicule de patrouille près de Lafey, une localité située à une dizaine de kilomètres de la frontière somalienne. L’attaque avait été attribuée à des jihadistes présumés.