Niger : L’éruption du puits pétrolier de Goumeri W8 a pris fin après 25 jours

L’éruption de pétrole brut et de gaz survenue fin septembre dans le nord-est du Niger a pris fin le 20 octobre, après 25 jours d’intense activité, a annoncé mardi soir le gouvernement nigérien. Les autorités assurent qu’aucune nouvelle manifestation du phénomène n’a été observée depuis.

Déclenchée le 25 septembre sur le puits pétrolier Goumeri W8, l’éruption se caractérisait par des projections massives de pétrole et de gaz à plus de dix mètres de hauteur. Les autorités l’avaient alors qualifiée d’incident environnemental d’une « gravité exceptionnelle ».

Dans un communiqué lu à la télévision publique, les ministères du Pétrole et de l’Environnement ont précisé que l’éruption s’était arrêtée naturellement le mardi 20 octobre, aux environs de 07h00 (06h00 GMT), « après 25 jours d’intense activité ».

Selon les deux départements, cet arrêt est intervenu « sans intervention humaine déterminante ». Il a été confirmé par une mission permanente de l’État déployée sur place ainsi que par des observations satellitaires. Les opérations de sécurisation du site se poursuivent, tandis qu’« aucune reprise » de l’éruption n’a été constatée.

L’incident s’est produit sur le bloc pétrolier d’Agadem, situé à environ 1 700 kilomètres de Niamey, la capitale. Le site est exploité par CNPC Niger Petroleum S.A., filiale locale du groupe chinois China National Petroleum Corporation (CNPC).

Le gouvernement affirme que cet événement n’a eu aucune incidence sur la production du bloc d’Agadem ni sur l’approvisionnement du pays en produits pétroliers. Une commission d’enquête a toutefois été mise en place afin de déterminer les causes de l’éruption.

Parallèlement, des prélèvements ont été effectués sur les eaux, les sols, la végétation et les animaux afin d’évaluer les éventuelles conséquences environnementales. Les autorités ont assuré que les résultats des analyses seraient rendus publics « dans les meilleurs délais ».

Le Niger exploite ses ressources pétrolières depuis 2011. Le pays dispose aujourd’hui d’une production d’environ 20 000 barils de pétrole raffiné par jour, tandis que les extractions de brut sur le site d’Agadem atteignent quelque 90 000 barils quotidiens.