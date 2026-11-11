Guinée : Plus de 1 200 personnes jugées pour exploitation illégale de l’or

Les procès de 1 263 personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale de l’or en Guinée se sont ouverts mardi devant plusieurs juridictions du pays, ont indiqué des sources judiciaires à l’AFP. Ces audiences marquent le lancement d’une vaste procédure judiciaire engagée à la suite de l’interdiction de l’orpaillage clandestin dans la région de Siguiri, au nord-est du pays.

Entrée en vigueur le 2 novembre, cette mesure concerne l’une des principales zones aurifères de Guinée. Compte tenu du nombre important de personnes interpellées, la Cour suprême a décidé de répartir les prévenus entre plusieurs juridictions de Conakry et de Basse-Guinée, dans l’ouest du pays.

À Conakry, quelque 202 personnes comparaissent notamment devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Elles sont poursuivies pour « exploitation illégale des mines, dégradation de l’environnement, destructions diverses et pollution des eaux ». Selon des sources judiciaires, presque tous les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils sont défendus par un avocat commis d’office.

Plus de 150 mineurs doivent également comparaître devant le tribunal pour enfants de la capitale.

Au total, les autorités ont procédé à l’arrestation de 1 263 personnes de sept nationalités différentes : guinéenne, burkinabè, malienne, togolaise, nigérienne, ivoirienne et ghanéenne.

Le gouvernement justifie cette vaste opération par les dégâts environnementaux provoqués par l’exploitation artisanale illégale ainsi que par la montée de l’insécurité dans la région de Siguiri. Pour faire respecter l’interdiction, l’armée a été déployée sur plusieurs sites d’orpaillage.

Les opérations de répression se poursuivent dans différentes localités de Haute-Guinée. Lundi, les autorités ont annoncé l’interpellation de 149 nouveaux orpailleurs sur des sites aurifères de la région. Ces derniers doivent être jugés devant le tribunal de Kankan, dans l’est du pays.

La campagne gouvernementale ne vise pas uniquement les exploitants clandestins. Elle s’étend également aux responsables administratifs soupçonnés d’avoir facilité ces activités illégales.

Vingt-deux administrateurs territoriaux, civils et militaires, dont le gouverneur par intérim de Siguiri, quatre préfets et dix-sept sous-préfets, ont ainsi été radiés de la fonction publique par décret présidentiel et poursuivis pour corruption. Leur procès s’est ouvert lundi. Par ailleurs, 479 présidents de district et de quartier ont été limogés et mis à la disposition de la justice, selon les autorités.

Cette offensive contre l’orpaillage clandestin a également provoqué d’importants mouvements de population vers le Mali voisin. Bamako a annoncé samedi avoir accueilli environ 160 000 personnes refoulées de Guinée depuis le début des opérations. Les autorités maliennes ont fait état de six décès et alerté sur une situation d’« urgence humanitaire » liée à cet afflux inédit de populations en provenance de la région frontalière de Siguiri.