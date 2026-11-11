GeX 2026 : la France, la Côte d’Ivoire et le Gabon lancent un exercice militaire conjoint face aux menaces hybrides

Les armées ivoirienne, gabonaise et française ont officiellement lancé mardi un exercice militaire conjoint destiné à renforcer leur capacité de réponse face aux « menaces hybrides » dans la région. Baptisé « Grand exercice 2026 » (GeX), cet entraînement illustre le maintien de relations militaires étroites entre Paris et deux de ses principaux partenaires en Afrique.

Après avoir été contrainte de quitter plusieurs pays du Sahel, où les régimes au pouvoir sont devenus hostiles à sa présence, la France a profondément revu sa stratégie militaire sur le continent. Elle privilégie désormais des partenariats à la demande des États, reposant sur des déploiements temporaires plutôt que sur le maintien de bases militaires permanentes.

« Le terrorisme et les réseaux criminels exploitent la vulnérabilité et surtout la discontinuité de nos réponses », a déclaré le chef d’état-major des armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia, lors de la cérémonie de lancement de l’exercice. « Face à ces menaces transfrontalières et évolutives, notre préparation doit nous offrir un temps d’avance », a-t-il ajouté.

De son côté, le général Valentin Seiler, à la tête du Commandement français pour l’Afrique (CPA), a insisté sur les principes qui encadrent cette coopération. « Ce partenariat repose sur des principes essentiels : le respect de la souveraineté de chaque État et des intérêts de chacun, la confiance et la réciprocité », a-t-il affirmé.

Cette nouvelle approche s’est notamment concrétisée en 2025 avec la rétrocession à la Côte d’Ivoire de la base militaire française de Port-Bouët, près d’Abidjan. Une transition qui s’est déroulée « sans aucune difficulté », selon le général Doumbia. Au Gabon, la présence militaire française a également évolué, avec la transformation de la base de Libreville en un « camp partagé » principalement consacré à la formation.

Le GeX 2026 se déroulera en deux phases. La première, organisée en Côte d’Ivoire, se poursuit jusqu’au 14 novembre, tandis que la seconde est prévue au Gabon du 24 au 29 novembre.

Pour le volet ivoirien, environ 1 200 militaires ivoiriens, 600 soldats français et une centaine de militaires gabonais sont mobilisés. Le dispositif comprend des moyens terrestres, maritimes et aériens, notamment le porte-hélicoptères amphibie français Mistral et trois avions de combat Mirage 2000. Les manœuvres se déroulent sur plusieurs sites, à Jacqueville, dans le sud du pays, ainsi qu’à Yamoussoukro et Bouaké, dans le centre.

Pour le général Seiler, cette coopération traduit la volonté de la France de privilégier un dispositif militaire plus souple et moins exposé aux critiques. « Nous sommes aujourd’hui clairement dans l’idée d’avoir un dispositif qui soit beaucoup moins exposé que par le passé, en particulier à la critique, qui soit beaucoup plus flexible », a-t-il expliqué.

« C’est le sens de ce partenariat militaire renouvelé où nous déployons pour des besoins précis, limités dans le temps, des dispositifs », a-t-il poursuivi. Le responsable militaire a également assuré que Paris acceptait pleinement la diversification des partenariats des pays africains, affirmant que « la France s’accommode sans aucun état d’âme » de cette logique de multi-partenariat.

La Côte d’Ivoire s’appuie sur cette coopération pour consolider sa sécurité, alors qu’elle est confrontée à la menace jihadiste dans sa partie nord, à proximité du Burkina Faso et du Mali, régulièrement frappés par des attaques. Abidjan diversifie par ailleurs ses partenaires militaires, en maintenant des relations avec les États-Unis, le Maroc ou encore le Bénin.

Le Gabon, pour sa part, reste épargné par les violences jihadistes, mais son armée est mobilisée sur d’autres fronts sécuritaires, notamment la lutte contre le braconnage, l’orpaillage illégal et la piraterie maritime.