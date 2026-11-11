Alger : La mobilisation générale du Polisario expose l’Algérie à de lourds risques économiques et diplomatiques après le départ de la MINURSO

La mobilisation générale annoncée par le Polisario est un piège tendu par Brahim Ghali au pouvoir algérien, un pari dangereux sur les risques économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires pour le Président Abdelmadjid Tebboune, selon les analystes occidentaux.

Annoncée par Brahim Ghali à l’issue d’une réunion d’urgence, dix jours après l’expiration du mandat de la mission des Nations unies dans le territoire, cette décision place le mouvement séparatiste et son principal soutien, l’Algérie, face à des risques stratégiques considérables.

D’après plusieurs experts, les dirigeants du Polisario perpétuent le statu quo afin de continuer à bénéficier du soutien financier de l’Algérie de millions de dollars, alors même qu’ils sont conscients que le Sahara constitue une question de souveraineté nationale pour le Maroc, reconnu par les pays arabes, européens, asiatiques, africains et américains.

Par ailleurs, la majorité ou la quasi-totalité des Sahraouis ont quitté les camps de Tindouf depuis plusieurs années pour s’installer en Europe, en Amérique latine ou au Maroc.

Quant aux personnes restées sur le territoire algérien, à Tindouf, sont originaires du sud de l’Algérie, d’autres pays africains ou autres considérées comme des esclaves originaires de la Mauritanie vendus à l’ancien régime du président Mohamed Boukherouba, dit Houari Boumédiène, selon des archives qui seront publiés dans les prochaines semaines ou les mois à venir ?

Ces immigrés auraient rejoint ces camps dans l’espoir de trouver de meilleures perspectives de vie et, éventuellement, de poursuivre leur parcours migratoire vers l’Europe ou d’autres pays en Afrique du Nord. Une réalité brutale pendant que les dirigeants du Polisario tirent profit de la perpétuation du conflit, les populations des camps continuent d’en payer le prix.

Les dirigeants du Polisario et les véritables Sahraouis ne semblent guère se soucier de leur isolement sur la scène internationale ni des appels à classer le mouvement comme organisation terroriste, puisqu’ils possèdent des nationalités espagnole, européennes ou latino-américaines.

Le soutien d’Alger au mouvement séparatiste et l’accueil de ses structures exposent l’institution militaire du général Saïd Chengriha à des accusations d’abriter et de soutenir un mouvement engagé dans la violence armée sur son territoire.

Face à cette dynamique, le Polisario, pour ses propres intérêts, mise sur la pression militaire algérienne dans la région du Sahara occidental et pour maintenir le dossier au centre de l’attention internationale malgré les frustrations et les oppositions au sein des camps de Tindouf qui fragilisent davantage le leadership du mouvement.