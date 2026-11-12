Mali : 4 142 MWc de capacités solaires prévus pour accélérer la transition énergétique

Le Mali ambitionne de renforcer considérablement ses capacités en énergies renouvelables avec l’installation de 4 142 mégawatts-crête (MWc) de centrales solaires dans le cadre de sa stratégie énergétique à long terme. L’annonce a été faite jeudi par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, lors du sommet des dirigeants de la 31ᵉ Conférence des Parties sur le climat (COP31), à Antalya, en Turquie.

Selon le chef du gouvernement, la mise en œuvre de ces projets permettra d’éviter environ 132 millions de tonnes d’émissions de CO₂ sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cette ambition s’inscrit également dans les engagements climatiques du pays, notamment à travers la troisième génération de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), validée le 1er octobre 2026.

Ce document prévoit une réduction de 25,25 % des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des déchets d’ici à 2035, par rapport au scénario de référence.

Abdoulaye Maïga a rappelé que ces engagements s’inscrivent dans la vision de développement adoptée en 2025. Cette stratégie accorde une place importante à la transition énergétique, à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Parmi les initiatives évoquées figurent également la restauration des terres dégradées ainsi que la réhabilitation des fleuves Niger et Sénégal.

Sur le plan international, le Premier ministre a appelé les pays industrialisés à assumer leur responsabilité historique dans le dérèglement climatique. Il les a notamment exhortés à honorer leurs engagements financiers et à accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il a, par ailleurs, plaidé pour une réforme de l’architecture financière internationale afin de mieux répondre aux besoins et à la vulnérabilité des pays en développement.

Le chef du gouvernement a également mis en évidence les interactions entre changement climatique, paix et sécurité dans la région du Sahel. Dans cette zone, l’enclavement, la désertification et la dégradation des terres aggravent les difficultés socioéconomiques et fragilisent les conditions de vie des populations.

À cet égard, il a rappelé l’adoption de la Déclaration de Bamako en 2023 ainsi que l’élaboration par le Mali d’une stratégie nationale de sécurité climatique accompagnée d’un plan d’action.

Enfin, Abdoulaye Maïga a réaffirmé la volonté du Mali de poursuivre sa coopération avec les partenaires internationaux dans la lutte contre le changement climatique, tout en veillant au respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques.