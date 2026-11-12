RDC : 40 civils retrouvés morts après des attaques attribuées aux ADF en Ituri

Au moins 40 corps de civils ont été découverts depuis le 1er novembre dans la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), à la suite d’attaques meurtrières attribuées à des membres présumés des Forces démocratiques alliées (ADF), a annoncé mardi une organisation de la société civile.

Selon John Vuleveryo, coordonnateur de la Nouvelle Société civile congolaise, les dépouilles ont été retrouvées dans la chefferie de Babila-Babombi, située dans le territoire de Mambasa. Les victimes seraient principalement des agriculteurs, dont les corps restent dispersés dans plusieurs villages en raison de l’insécurité qui empêche leur récupération et leur inhumation.

Dénonçant un massacre de civils, John Vuleveryo a appelé le gouvernement congolais à décréter un deuil national et à organiser des funérailles dignes pour les victimes. Il a également exhorté les Forces armées de la RDC (FARDC) à renforcer urgemment la protection des populations dans les zones touchées.

Depuis mars, les attaques dans le territoire de Mambasa ont fait de nombreuses victimes et provoqué des déplacements importants de populations.

Pour lutter contre les ADF, les armées congolaise et ougandaise mènent depuis 2021 des opérations militaires conjointes dans l’est de la RDC. Ce groupe armé, affilié à l’organisation terroriste Daech (Etat islamique), reste particulièrement actif dans la région.

Selon un rapport d’experts des Nations unies publié en juillet, les ADF ont tué plus de 1 000 civils en RDC en 2025, confirmant leur statut parmi les groupes armés les plus meurtriers opérant dans l’est du pays.