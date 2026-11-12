Gambie : Adama Barrow officialise sa candidature pour un troisième mandat

Le président gambien, Adama Barrow, a officiellement déposé sa candidature pour briguer un troisième mandat à la tête du pays. Le chef de l’État a remis son dossier à la Commission électorale indépendante (CEI), le 10 novembre 2026, à Banjul, en vue de l’élection présidentielle prévue le 5 décembre prochain.

Cette décision intervient malgré son engagement, pris après sa réélection en décembre 2021, de ne pas solliciter un nouveau mandat. La Constitution gambienne ne prévoit toutefois aucune limitation du nombre de mandats présidentiels.

Interrogé sur cette promesse, le président sortant a estimé que le choix appartient aux électeurs. « C’est le peuple gambien qui élit son président », a-t-il déclaré, affirmant que les citoyens décideront dans les urnes s’il doit poursuivre ou non son mandat.

Adama Barrow, candidat du Parti national du peuple (NPP), a également promis de faire adopter une nouvelle Constitution prévoyant la limitation des mandats présidentiels, à condition que son parti obtienne la majorité absolue à l’Assemblée nationale lors des élections législatives de 2027.

Dans la course à la magistrature suprême, le chef de file de l’opposition, Ousainu Darboe, 78 ans, président du Parti démocratique unifié (UDP), a également déposé sa candidature lundi. Ancien adversaire de Yahya Jammeh, il avait déjà affronté Adama Barrow lors de la présidentielle de 2021.

Ouverte le 3 novembre, la période de dépôt des candidatures prendra fin le 14 novembre 2026.

Âgé de 61 ans, Adama Barrow est arrivé au pouvoir en décembre 2016 après avoir battu Yahya Jammeh, qui vit depuis en exil en Guinée équatoriale.

Environ 1,1 million d’électeurs sont attendus aux urnes le 5 décembre prochain pour élire le président de la Gambie.