Libye : Khalifa Haftar renforce son dispositif militaire frontalier sur fond de récupération territoriale en Algérie 

Selon les analystes des images satellitaires récentes, le maréchal libyen Khalifa Haftar a renforcé le déploiement de ses forces militaires le long de la frontière avec l’Algérie, dans un contexte de tensions régionales, en Afrique du Nord et au Sahel, autour d’éventuelles revendications territoriales libyennes sur des zones situées du côté algérien de la frontière, la région d’Illizi, une zone qui concentre plusieurs champs pétrolifères et gaziers exploités par l’Algérie.

Ces mouvements militaires interviennent alors que les tensions entre le Maroc et l’Algérie connaissent un regain d’attention, après les annonces du Front Polisario concernant une mobilisation générale de ses combattants dans les camps de Tindouf et à l’étranger.

Parallèlement, plusieurs informations documentées font état d’un renforcement de la présence militaire algérienne au sein de certaines installations situées dans la région de Tindouf, notamment dans ses parties nord et sud.

Cette évolution se serait traduite par le déploiement de plusieurs unités mécanisées et l’acheminement de moyens logistiques supplémentaires. Ce renforcement intervient dans un contexte marqué par des tensions sociales internes en Algérie, où le pouvoir algérien tente de détourner l’attention de la population des difficultés socio-économiques et des crises internes en ravivant les tensions avec le Maroc, érigé une nouvelle fois en ennemi extérieur, dans le but de cristalliser les frustrations populaires autour d’une menace extérieure et de déplacer ainsi le centre du débat public.

Une telle évolution va ouvrir un nouveau front de tensions pour le régime algérien et son éclatement entre les acteurs régionaux, dans une zone où les enjeux de souveraineté, de contrôle des frontières et d’influence demeurent particulièrement sensibles, dans le Nord, le Sud, l’Ouest et l’Est de l’Algérie. Un pari risqué pour le pouvoir algérien ?