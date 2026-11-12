Centrafrique : L’ONU envisage une nouvelle phase pour la Minusca sur fond d’appel au retrait progressif

Le Conseil de sécurité des Nations unies se penchera jeudi sur le renouvellement du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca). Au cœur des discussions : l’avenir de cette force internationale, alors que Bangui plaide pour un désengagement progressif et concerté.

Déployée en 2014, au lendemain d’une grave crise politico-militaire, la Minusca constitue l’une des principales opérations de maintien de la paix de l’ONU en Afrique. Elle compte actuellement près de 10 000 militaires et 2 000 policiers, selon un rapport publié en octobre. Ses effectifs ont toutefois été réduits en 2025, dans un contexte de baisse de 15 % de son budget annuel.

Ces derniers mois, la mission a engagé une réorganisation de son dispositif, avec pour objectif de concentrer ses moyens dans les zones les plus exposées. Entre janvier et juin, 21 bases opérationnelles ont ainsi été fermées et rétrocédées aux autorités centrafricaines.

Si la situation sécuritaire s’est globalement améliorée, elle demeure néanmoins préoccupante dans plusieurs régions, notamment aux frontières du Tchad, du Soudan et de la République démocratique du Congo. Les violences attribuées à des groupes armés continuent de provoquer des pertes humaines et des déplacements de population.

Parmi les incidents récents figurent les enlèvements de civils dans le sud-est, attribués à des éléments présumés de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), ainsi que l’attaque d’Am-Dafock, en juin, qui a fait 29 morts et entraîné le déplacement d’environ 17 500 habitants. Des affrontements entre l’armée centrafricaine, appuyée par ses alliés russes, et la milice Azandé Ani Kpi Gbé ont également aggravé les tensions dans le Haut-Mbomou.

Selon l’ONU, au 31 août, près de 416 000 personnes étaient encore déplacées à l’intérieur du pays, tandis que plus de 730 000 autres avaient trouvé refuge dans les États voisins.

Face à cette situation, le président Faustin-Archange Touadéra a exprimé, fin octobre, son souhait de voir la Minusca amorcer un retrait progressif. Bangui insiste toutefois sur la nécessité d’un accompagnement international afin d’éviter un vide sécuritaire et de permettre aux forces nationales d’assumer pleinement leurs responsabilités.

Un calendrier de désengagement conditionné à l’évolution du terrain semble ainsi faire consensus parmi certains membres du Conseil de sécurité. La Minusca, de son côté, rappelle que son mandat reste pleinement en vigueur, notamment en matière de protection des civils et de restauration de l’autorité de l’Etat.

Le renouvellement de son mandat devra préciser les contours de cette nouvelle étape de l’engagement onusien en Centrafrique.