Ethiopie : 520 ressortissants condamnés à mort en Arabie saoudite

Quelque 520 ressortissants éthiopiens condamnés à la peine capitale pour des affaires de trafic de drogue attendent leur exécution en Arabie saoudite. Face à cette situation, les autorités régionales du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, ont appelé jeudi Riyad à faire preuve de clémence et à épargner leur vie.

Lors d’une conférence de presse, Hayish Sibagadis, responsable du Bureau des affaires de la jeunesse du gouvernement régional, a indiqué que la majorité des condamnés étaient originaires du Tigré. Il a dénoncé des conditions judiciaires particulièrement préoccupantes, affirmant que plusieurs accusés avaient été condamnés sans avocat, dans une langue qu’ils ne maîtrisaient pas et sans assistance d’un interprète.

Selon lui, certains auraient été piégés par des intermédiaires et entraînés dans des réseaux de trafic de drogue, tandis que d’autres auraient simplement accompagné des personnes transportant des stupéfiants.

Les exécutions se poursuivent pourtant dans le royaume. Riyad a annoncé mercredi la mise à mort de deux Éthiopiens pour trafic de drogue, après l’exécution de cinq autres une semaine auparavant. Dix autres ressortissants éthiopiens avaient déjà été exécutés en juin et juillet. Au total, 34 Éthiopiens ont été exécutés depuis le début de l’année 2026, selon un décompte de l’AFP.

Face à cette situation, les autorités du Tigré demandent au gouvernement fédéral éthiopien d’intervenir auprès de son partenaire saoudien afin d’obtenir une mesure de clémence. Addis-Abeba n’a toutefois pas répondu à une sollicitation de l’AFP.

Des milliers d’Éthiopiens travaillent en Arabie saoudite après avoir emprunté la périlleuse « route de l’Est », qui traverse le Yémen depuis la Corne de l’Afrique. Les organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, dénoncent régulièrement le recours à la peine capitale pour des infractions liées à la drogue.

Selon Amnesty International, l’Arabie saoudite figurait parmi les trois pays ayant procédé au plus grand nombre d’exécutions entre 2022 et 2025, derrière la Chine et l’Iran. Le royaume défend cette pratique au nom du maintien de l’ordre et affirme que les exécutions n’interviennent qu’après épuisement des voies de recours.

La situation intervient alors que le Tigré reste profondément marqué par la guerre de 2020 à 2022, qui aurait fait au moins 600 000 morts selon une estimation de l’Union africaine. La région connaît encore des déplacements massifs de population et des tensions sécuritaires persistantes.