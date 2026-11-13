Guinée : Dix morts et treize blessés dans des affrontements entre orpailleurs et forces de l’ordre à Siguiri

Au moins dix personnes ont été tuées et treize autres blessées mercredi lors d’affrontements entre des orpailleurs et les forces de défense et de sécurité à Siguiri, dans le nord-est de la Guinée. Le bilan provisoire a été communiqué jeudi soir par le gouvernement guinéen.

Ces violences interviennent dans un climat de fortes tensions, après la décision des autorités, le 2 novembre, d’interdire les activités d’orpaillage anarchique et illégal dans cette importante zone aurifère. Pour faire appliquer cette mesure, le gouvernement a notamment déployé des unités de l’armée sur le terrain.

Selon le communiqué officiel, les affrontements ont éclaté lors d’une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité. Des manifestants auraient érigé des barricades pour entraver le passage des agents, provoquant une escalade qui s’est soldée par des échanges de tirs.

Le bilan fait état de dix morts, dont cinq ressortissants étrangers dont les identités restent à déterminer, ainsi que de treize blessés. Parmi ces derniers figurent également des membres des forces de l’ordre.

Face à la gravité des événements, le gouvernement a annoncé avoir saisi les autorités judiciaires afin d’établir les circonstances exactes de ces affrontements et de déterminer les responsabilités.

Cette opération de lutte contre l’orpaillage illégal a également des répercussions au-delà des frontières guinéennes. Les mesures prises par Conakry ont entraîné le refoulement de dizaines de milliers de ressortissants ouest-africains qui travaillaient dans les sites d’exploitation aurifère de la région.

Le Mali, pays voisin de la Guinée, a annoncé avoir accueilli environ 160 000 personnes refoulées. Les autorités maliennes font état de six décès parmi les personnes concernées et alertent sur une situation d’urgence humanitaire provoquée par cet afflux massif.