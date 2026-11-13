Tchad : Les combats se poursuivent entre l’armée et une milice locale dans le Tibesti

Les affrontements entre l’armée tchadienne et le comité d’autodéfense de Miski se poursuivent dans la province du Tibesti, au nord-ouest du Tchad. Une nouvelle attaque menée jeudi par les forces gouvernementales a fait au moins un blessé, selon la milice locale.

Les hostilités ont repris le 14 octobre dans cette région désertique et montagneuse, frontalière de la Libye et du Niger, où les tensions restent vives autour de l’exploitation d’importantes réserves d’or.

Jeudi, « une nouvelle attaque a été lancée par des militaires contre un campement de jeunes sympathisants du comité à Wadi Goubour », a déclaré à l’AFP Ahamat Molikini, porte-parole du comité d’autodéfense de Miski. Il a fait état d’un blessé léger et accusé l’armée d’avoir incendié et détruit le village de Batha.

« Malgré les appels au cessez-le-feu et à l’apaisement, les opérations militaires se poursuivent », a déploré le porte-parole, qui a également signalé une autre attaque menée par des militaires mardi.

Le 28 octobre, une source militaire avait fait état d’au moins 72 militaires blessés depuis la reprise des hostilités.

Située à environ 200 kilomètres de Bardaï, chef-lieu de la province, la localité de Miski reste sous le contrôle du comité d’autodéfense, qui s’oppose à l’accès de l’État à ses ressources minières.

Le déclenchement de cette nouvelle phase de violences fait suite à la mort, le 14 octobre, de deux membres de la Brigade minière, une unité des forces de sécurité relevant du ministère des Mines, tués lors d’une attaque attribuée à la milice.

Le comité accuse cette brigade d’avoir introduit des activités d’exploitation aurifère et imposé des prélèvements aux orpailleurs, en violation de l’accord de paix conclu en 2025 avec les autorités tchadiennes. Cet accord prévoyait notamment l’annulation des permis miniers et la suspension des activités d’exploitation dans la zone de Miski, dans l’attente des résultats d’études cartographiques.

Le porte-parole dénonce également un « blocus militaire », des restrictions de circulation et une surveillance permanente de la population par des drones.

« Nous tenons le gouvernement tchadien pour responsable de cette escalade militaire qui compromet gravement les perspectives de (…) reprise des négociations », a-t-il affirmé. Ahamat Molikini accuse par ailleurs certains membres de l’entourage du pouvoir et des généraux proches du régime de chercher à évincer les populations locales de leurs terres afin de s’approprier les ressources aurifères.

Depuis l’indépendance du Tchad, en 1960, le Tibesti suscite de nombreuses convoitises en raison de ses richesses minières. La région attire des milliers d’orpailleurs, notamment tchadiens, soudanais et originaires d’autres pays africains, ainsi que des militaires, dans un contexte de tensions persistantes autour du contrôle de l’or.