Centrafrique : Le Conseil de sécurité de l’ONU proroge le mandat de la MINUSCA jusqu’en novembre 2027

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé jeudi, à l’unanimité, de prolonger jusqu’au 15 novembre 2027 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Cette nouvelle prorogation intervient dans un contexte de réflexion entre l’ONU et les autorités centrafricaines sur une transition progressive de la mission. Celle-ci prévoit un transfert échelonné de certaines responsabilités aux institutions nationales, au fur et à mesure du renforcement de leurs capacités.

S’exprimant devant le Conseil de sécurité, l’ambassadeur de la Centrafrique auprès des Nations unies, Marius Aristide Hoja Nzessioué, a salué cette décision, tout en alertant sur la persistance de l’insécurité aux frontières du pays, notamment sous l’effet des répercussions du conflit soudanais.

Le diplomate a plaidé pour une transition progressive dès 2027. Il a annoncé la mise en place d’un comité interministériel chargé de travailler avec la MINUSCA afin d’identifier les missions susceptibles d’être transférées aux autorités nationales et de définir les besoins d’accompagnement nécessaires.

La prolongation du mandat doit également permettre à la mission onusienne de poursuivre son soutien à Bangui dans la préparation des prochaines élections nationales et locales, ainsi que dans la mise en œuvre des réformes du secteur de la sécurité.

Déployée en République centrafricaine en 2014, en pleine crise politico-sécuritaire, la MINUSCA contribue depuis lors aux efforts de stabilisation du pays et à l’appui aux institutions nationales.