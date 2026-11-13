Algérie : Une guerre à cause du Polisario, d’une rivière d’égouts ou d’une pénurie de patates ? (éclairage) 

Selon une question posée par des services de renseignement occidentaux et les analystes, une première dans la géopolitique contemporaine : « est-ce que l’Algérie va déclarer la guerre au Maroc à cause du Polisario, d’une rivière des égouts ou d’une pénurie de patates?

Entre tensions diplomatiques, rivalités politiques et désaccords régionaux, les deux pays restent dans une situation délicate. Mais une question mérite d’être posée : sommes-nous réellement proches d’une guerre ?

1. Le Polisario : le véritable dossier de tension

Le conflit autour du Sahara occidental constitue l’une des principales sources de désaccord entre Rabat et Alger. L’Algérie soutient le Front Polisario, tandis que le Maroc considère le Sahara comme partie intégrante de son territoire. Toutefois, un désaccord politique, aussi profond soit-il, ne signifie pas nécessairement qu’une guerre est imminente.

Le véritable danger résiderait plutôt dans une éventuelle décision du chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Saïd Chengriha, avec ou sans l’approbation du président Abdelmadjid Tebboune, pour des considérations de pouvoir, d’intérêts personnels ou de préservation de leur entourage venaient à prendre le dessus sur l’intérêt national. Une telle aventure militaire pourrait alors avoir des conséquences désastreuses pour l’Algérie elle-même, quitte à sacrifier la stabilité du pays et l’avenir de la population.

2. Une rivière des égouts : casus belli ou simple problème d’assainissement ?

Les deux pays au bord d’une crise diplomatique ou de guerre à cause d’une rivière polluée !

Les problèmes de pollution, de gestion de l’eau et d’assainissement peuvent provoquer des disputes entre collectivités et Etats. Mais déclencher une guerre pour une rivière d’eaux usées serait tout de même un scénario particulièrement absurde.

Avant de sortir les chars, peut-être faudrait-il commencer par sortir les camions de nettoyage dans les rivières d’Alger !

3. La pénurie de patates : la nouvelle menace nationale ?

Et si la prochaine crise entre les deux pays venaient des pommes de terre et la pénurie de certains produits alimentaires peut devenir un véritable sujet de colère populaire algérienne? Le Maroc a verrouillé ses exportations vers l’Afrique qui sont détournées soi-disant vers l’Algérie.

La cheffe du gouvernement marocain de Fatima Ezzahra El Mansouri a pris cette décision uniquement pour la stratégie nationale afin d’alimenter les marchés nationaux et de stabiliser les prix, suite au changement climatique.

Cette décision du gouvernement marocain n’a pas d’impact dans un pays où la pénurie des produits de base, les prix alimentaires, et le pouvoir d’achat préoccupent les citoyens algériens.

4. Une guerre entre le Maroc et l’Algérie est-elle possible ?

Une escalade militaire reste un risque qu’il ne faut pas ignorer compte tenu des tensions économiques internes et diplomatiques que subit le pouvoir algérien.

Plusieurs désinformations ont été publiées sur Maroc : l’arrestation d’une soixantaine de marocains terroristes alors qu’ils sont uniquement des candidats à l’immigration clandestines vers l’Europe, la rivière des égouts, l’arrestation d’une cellule d’espionnage dont un marocain, avec des puces et matériel téléphonique ainsi que d’autres sujets sur les chaines de médias et les communiqués du ministère de la défense algérienne.

Pour le régime algérien, le Polisario constitue un véritable dossier épineux, les rivières polluées sont un problème environnemental et les patates ou les huiles sont une question d’ordre économique.