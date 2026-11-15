Niger : Face aux questions sur son intervention militaire, Alger attaque les origines marocaines du porte-parole européen

Une interrogation de Bruxelles sur le déploiement de militaires algériens au Niger a déclenché une virulente campagne médiatique en Algérie. Plutôt que de répondre aux questions soulevées par l’Union européenne sur les modalités de cette opération, les médias proches du pouvoir ont choisi de mettre en cause les origines supposées marocaines d’Anouar El Anouni, porte-parole de la diplomatie européenne.

Le 25 octobre, le Parlement algérien a approuvé à l’unanimité la décision du président Abdelmadjid Tebboune d’autoriser l’envoi d’unités de l’Armée nationale populaire (ANP) au Niger. Une décision inédite depuis 1973, qui marque un tournant pour un régime ayant longtemps placé le principe de non-ingérence au cœur de sa doctrine diplomatique.

Le 30 octobre, lors d’un point de presse à Bruxelles, un journaliste a interrogé Anouar El Anouni sur cette intervention. La Commission européenne a indiqué suivre attentivement la situation et souhaiter obtenir des précisions sur la nature, les objectifs et le fondement juridique de l’opération, en insistant sur les exigences de transparence et de proportionnalité.

Cette réponse a suscité une vive réaction à Alger. Le 8 novembre, l’agence officielle APS a publié un article intitulé « Algérie-Niger : Quand l’affabulation se substitue à la diplomatie européenne ». Au-delà de la contestation des déclarations européennes, le texte s’est particulièrement attardé sur les origines « franco-marocaines » attribuées au porte-parole.

Plusieurs médias proches du pouvoir ont rapidement relayé cette offensive. Echorouk a évoqué un « mythe », tandis que L’Espoir libéré a dénoncé un prétendu « agenda franco-marocain ». Algérie Patriotique a, de son côté, accusé le responsable européen d’être instrumentalisé par Paris et Rabat.

Une interrogation diplomatique s’est ainsi transformée en polémique identitaire, le parcours familial d’un fonctionnaire européen étant utilisé pour discréditer ses propos. Une démarche qui soulève une question évidente : Alger accepterait-il qu’un diplomate algérien soit jugé à travers ses origines plutôt que sur ses déclarations officielles ?

Pendant que cette campagne médiatique se poursuit, les principales interrogations restent entières. Quel sera le nombre de militaires algériens déployés au Niger ? Quelles missions leur seront confiées ? Sur quelle base juridique repose précisément cette intervention et combien de temps durera-t-elle ?

Le contenu du mémorandum bilatéral évoqué dans ce dossier n’ayant pas été rendu public, les contours de l’opération demeurent flous.

En déplaçant le débat vers les origines d’Anouar El Anouni et en convoquant une nouvelle fois le Maroc dans une affaire qui ne le concerne pas directement, Alger évite surtout de répondre aux questions portant sur son engagement militaire.

Sur le Niger, les explications restent attendues. Et aucune polémique identitaire ne saurait s’y substituer.