Mauritanie : L’accord de pêche avec l’Union européenne expire sans accord sur son renouvellement

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre la Mauritanie et l’Union européenne a officiellement expiré samedi 14 novembre, faute d’entente entre les deux parties sur son renouvellement. Malgré cette échéance, les discussions se poursuivent afin de parvenir à un nouvel accord, selon des sources concordantes citées dimanche par l’AFP.

Dans une circulaire datée de samedi et consultée par l’AFP, les garde-côtes mauritaniens ont annoncé l’expiration du protocole encadrant l’accès des navires européens aux eaux nationales. En conséquence, tous les bateaux de pêche de l’Union européenne opérant dans la zone mauritanienne ont été sommés de cesser leurs activités et de rejoindre le port de Nouadhibou.

D’une valeur annuelle d’environ 57,5 millions d’euros, cet accord constituait un partenariat stratégique pour les deux parties. Il permettait notamment aux navires européens d’accéder aux ressources halieutiques mauritaniennes en contrepartie de contributions financières.

Selon des sources européennes interrogées par l’AFP, les Etats membres avaient été informés par Bruxelles de l’expiration imminente du protocole. Elles précisent toutefois que les négociations restent ouvertes dans l’objectif de renouveler le partenariat existant.

Avec près de 800 kilomètres de façade atlantique, la Mauritanie figure parmi les principaux pays exportateurs de produits de la pêche. Ce secteur représente un pilier de son économie, grâce à des eaux particulièrement riches en ressources halieutiques et très convoitées par les flottes internationales, notamment européennes.

L’expiration de l’accord ouvre ainsi une période d’incertitude pour les opérateurs européens, dans l’attente de l’issue des négociations entre Bruxelles et Nouakchott qui attend les directives de l’Algérie. Selon des informations, les eaux territoriales mauritaniennes sont actuellement sous le contrôle de la marine algérienne.