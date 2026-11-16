Guinée : 1557 orpailleurs clandestins expulsés après des condamnations judiciaires

Les autorités guinéennes ont expulsé 1557 ressortissants ouest-africains interpellés dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale de l’or. Jugés et condamnés à Conakry à des peines de 18 mois à deux ans de prison ferme, ils ont finalement bénéficié d’une mesure d’élargissement assortie d’une expulsion du territoire, selon des sources judiciaires et sécuritaires citées dimanche par l’AFP.

Un convoi de 44 véhicules transportant les personnes expulsées est arrivé samedi à Kourémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Parti de Conakry la veille, le dispositif a bénéficié d’un important encadrement sécuritaire, notamment avec l’appui d’hélicoptères.

Parmi les personnes concernées figurent notamment des ressortissants du Burkina Faso et du Mali, arrêtés sur différents sites miniers du pays dans le cadre d’une vaste opération contre l’orpaillage clandestin.

Depuis le début du mois de novembre, les autorités ont intensifié leurs interventions, particulièrement dans la région de Siguiri, au nord-est du pays, connue pour ses importantes réserves aurifères. Le gouvernement justifie cette offensive par les conséquences environnementales de l’exploitation anarchique des ressources minières et sa volonté de mieux contrôler le secteur.

Cette campagne a également entraîné le refoulement de dizaines de milliers de travailleurs ouest-africains présents dans les zones minières. Pour beaucoup, l’orpaillage constitue une activité de subsistance, notamment pour des populations confrontées à la pauvreté ou contraintes de fuir les violences dans leurs pays d’origine.

La répression a toutefois été marquée par de graves violences. Au moins dix personnes ont été tuées mercredi à Siguiri lors de violents affrontements entre les forces de l’ordre et des orpailleurs, selon un bilan communiqué jeudi par le gouvernement guinéen.

L’opération de rapatriement a été organisée en coordination avec les représentations diplomatiques des pays concernés. Le consulat du Burkina Faso à Conakry a notamment accompagné le convoi jusqu’à la frontière, où des responsables maliens et burkinabè ont pris en charge leurs ressortissants. La remise des personnes expulsées s’est déroulée sans incident, selon les sources citées par l’AFP.

Ces événements ont suscité de vives réactions politiques. Samedi, le collectif des Forces vives de Guinée (FVG), qui rassemble des partis d’opposition et des organisations de la société civile, a dénoncé une « dérive autoritaire » et accusé les autorités d’avoir érigé le recours à la force en « méthode de gouvernement », après la mort des dix personnes lors des affrontements.