Sénégal : Le budget des Forces armées en hausse de 13 % en 2027, mais rejeté en commission

Le budget prévisionnel du ministère sénégalais des Forces armées pour 2027 est estimé à 646,6 millions de dollars, contre 573,5 millions en 2026, soit une progression de près de 13 %. Malgré cette augmentation de quelque 73 millions de dollars, le projet a été rejeté par les députés membres de la commission parlementaire chargée de son examen, selon des médias locaux.

Présenté samedi devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de la Défense et de la Sécurité, ce budget intervient dans un contexte marqué par la persistance des défis sécuritaires et la volonté des autorités de renforcer les capacités opérationnelles de l’armée.

La principale enveloppe, consacrée à la défense du territoire national, s’élève à 336,5 millions de dollars, en hausse de 3,7 % sur un an. Elle comprend notamment 238,5 millions de dollars pour les dépenses de personnel et 84,2 millions pour le fonctionnement, soit une progression de 50 %. Ces crédits doivent notamment couvrir l’alimentation des militaires, le carburant et les indemnités liées aux opérations.

Le programme dédié à la sûreté publique et au maintien de l’ordre bénéficie, quant à lui, de 223,2 millions de dollars, contre 188 millions en 2026. Ces ressources sont destinées notamment aux recrutements, aux sorties d’écoles et à la maintenance des principaux équipements.

Une enveloppe de 86,6 millions de dollars est également prévue pour la coordination et la gestion administrative. Par ailleurs, près de 69,9 millions seront consacrés aux investissements, notamment au développement de l’industrie nationale des véhicules militaires et à l’acquisition d’équipements stratégiques.

Si les parlementaires ont salué le professionnalisme et l’engagement des Forces armées dans la défense de la souveraineté nationale, ils ont néanmoins exprimé des réserves sur la transparence des prévisions budgétaires, l’évaluation des recettes et de la dette ainsi que les mécanismes de contrôle des finances publiques.

Les députés ont également dénoncé la transmission tardive de plusieurs documents indispensables à l’examen du projet, certains n’ayant été communiqués que la veille des travaux.

Au terme des délibérations, la commission n’a donc pas approuvé le budget proposé pour 2027. Ce rejet intervient alors que plusieurs projets de budgets ministériels ont récemment essuyé des votes défavorables en commission, dans un contexte de tensions sur les finances publiques et de discussions avec le Fonds monétaire international (FMI).