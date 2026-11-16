RDC : Première raffinerie d’or mise en service à Kalemie, avec une capacité de 7 tonnes par an

La République démocratique du Congo (RDC) franchit une nouvelle étape dans la valorisation de ses ressources minières avec la mise en service de sa première raffinerie d’or à Kalemie, dans la province du Tanganyika, au sud-est du pays. Baptisée « DRC Gold Refinery », cette infrastructure dispose d’une capacité de traitement pouvant atteindre 7 tonnes d’or par an, selon l’Agence congolaise de presse (ACP).

La nouvelle unité industrielle devrait traiter entre 500 et 600 kilogrammes d’or par mois et produire des lingots affichant un taux de pureté de 99,9 %, conformément aux standards internationaux du commerce de l’or.

Estampillés « Made in DRC », ces lingots symbolisent la volonté de Kinshasa de transformer localement ses ressources naturelles, plutôt que de continuer à exporter une grande partie de sa production à l’état brut.

Au-delà de la valorisation industrielle, cette raffinerie devrait contribuer à lutter contre la contrebande et à améliorer la traçabilité de l’or issu de l’exploitation artisanale. Elle vise également à renforcer les circuits officiels de commercialisation et à mieux encadrer les flux de production.

Selon l’ACP, l’installation est principalement destinée au traitement de l’or artisanal en vue de sa transformation en lingots répondant aux exigences internationales de pureté. La production sera ensuite destinée à la Banque centrale du Congo, afin de contribuer à la constitution et au renforcement des réserves nationales en or.

Cette mise en service s’inscrit dans la stratégie des autorités congolaises visant à reprendre davantage le contrôle de la chaîne de valeur aurifère et à développer les capacités nationales de transformation des ressources minières.

La RDC dispose en effet d’un important potentiel aurifère. Selon les statistiques du ministère des Mines, sa production nationale a dépassé 28,20 tonnes en 2025, contre 27 tonnes en 2024, soit une progression d’environ 4 % en un an.