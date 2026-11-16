Niger : Plusieurs milliers de nomades arabes Mahamid sommés de quitter le pays avant le 31 décembre

Les autorités militaires nigériennes ont ordonné à plusieurs milliers de membres de la communauté nomade arabe des Mahamid, installée depuis plusieurs décennies dans le sud-est du pays, de quitter le territoire national au plus tard le 31 décembre 2026. Cette décision, confirmée dimanche par des responsables locaux à l’AFP, intervient dans un contexte de durcissement des mesures sécuritaires dans la région de Diffa.

« Les Mahamid doivent rentrer chez eux d’ici le 31 décembre 2026, délai de rigueur », a indiqué un haut fonctionnaire de la région, évoquant une instruction ferme des plus hautes autorités. L’ultimatum aurait été officiellement notifié aux représentants de la communauté le 8 novembre par le gouverneur de Diffa, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma.

Les autorités nigériennes justifient cette mesure par des soupçons de liens entre certains membres de cette communauté et les groupes jihadistes opérant dans le bassin du lac Tchad, notamment Boko Haram et sa branche rivale, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

En août dernier, le gouverneur de Diffa avait affirmé, sur la télévision publique, que des saisies d’armes et des renseignements recueillis entre 2023 et 2026 faisaient apparaître une implication présumée de certains Mahamid dans l’approvisionnement des groupes terroristes en armes, munitions et matériel logistique.

Cette politique restrictive avait été amorcée dès avril, lorsque le ministère de l’Intérieur avait demandé aux gouverneurs de Diffa et de Zinder d’identifier les membres de la communauté, de leur retirer leurs documents d’état civil nigériens et d’organiser leur rapatriement vers leur pays d’origine, tout en empêchant leur retour.

En octobre, les autorités avaient également ordonné la fermeture d’écoles et de points d’approvisionnement en eau financés par l’État, estimant que ces infrastructures profitaient principalement aux Mahamid. Selon un responsable municipal, les établissements ont effectivement fermé et les pompes des forages ont été retirées. La délivrance de documents administratifs à cette communauté aurait également été suspendue.

Installés au Niger depuis le début des années 1970, les Mahamid avaient initialement fui une grave sécheresse dans leur région d’origine, autour d’Abéché, dans l’est du Tchad. D’autres vagues migratoires avaient ensuite été provoquées par les conflits au Tchad et au Soudan.

Au-delà des accusations sécuritaires, leur présence a également alimenté des tensions avec les populations locales, notamment autour de l’accès à l’eau et aux pâturages, dans un contexte de croissance du cheptel, particulièrement des troupeaux de chameaux. Ces rivalités ont parfois dégénéré en affrontements meurtriers.