Francophonie : Le président Macron appelle au consensus sur fond de tensions entre la RDC et le Rwanda

Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche à préserver « l’unité » et le « consensus » au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à la veille de l’élection de son prochain secrétaire général. Cette succession, qui oppose notamment la République démocratique du Congo (RDC) au Rwanda, a ravivé les tensions diplomatiques au sein de l’organisation.

Les dirigeants des 90 États et gouvernements membres de l’OIF sont réunis pour deux jours à Phnom Penh, au Cambodge, en présence notamment d’Emmanuel Macron et du Premier ministre canadien Mark Carney. Mais l’attention se concentre particulièrement sur les présidents congolais et rwandais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, dont les relations conflictuelles pèsent sur cette échéance.

« Nous devons veiller à préserver ce qui fait sa force, à savoir son unité », a déclaré Emmanuel Macron lors de l’ouverture du sommet, appelant à éviter une Francophonie marquée par les divisions internes.

Après huit années à la tête de l’organisation, Louise Mushikiwabo brigue un nouveau mandat. Sa candidature est contestée par Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23 dans l’est de la RDC. Les autorités congolaises ont présenté Juliana Lumumba, fille de l’ancien dirigeant Patrice Lumumba, pour lui succéder.

Toutefois, la candidate congolaise semble désormais distancée par la Rwandaise, ainsi que par l’ancien Premier ministre roumain Dacian Ciolos et l’ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba. Kinshasa a même menacé de quitter l’OIF en cas de réélection de Louise Mushikiwabo, une perspective qui constituerait un sérieux revers pour l’organisation, déjà fragilisée par le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Samedi, la RDC s’est toutefois déclarée disposée à retirer la candidature de Juliana Lumumba et à envisager un soutien commun à Dacian Ciolos.

Cette initiative a suscité une vive réaction de Kigali, qui a accusé Paris de faire pression sur le Rwanda pour obtenir le retrait de Louise Mushikiwabo. Les autorités rwandaises affirment avoir rejeté une demande formulée par Emmanuel Macron auprès de Paul Kagame. Cette intervention française a également ravivé les critiques sur l’influence de Paris au sein de l’OIF, dont la France est l’un des principaux contributeurs financiers avec le Canada.

Dimanche, l’Élysée a indiqué qu’Emmanuel Macron s’était entretenu avec Paul Kagame et avait appelé la RDC, le Rwanda et la Mauritanie à engager des consultations pour parvenir à une solution consensuelle.

Si le consensus constitue traditionnellement le mode de désignation du secrétaire général, les statuts de l’OIF prévoient depuis 2022 un recours au vote à la majorité simple lorsqu’aucun accord n’est trouvé.

De son côté, Louise Mushikiwabo a confirmé son intention de maintenir sa candidature. Elle a rappelé que l’unité de la Francophonie ne signifiait pas l’uniformité des positions. Dacian Ciolos s’est, pour sa part, dit ouvert au dialogue afin de renforcer la légitimité de l’organisation, tandis que Coumba Ba a également maintenu sa candidature.

Le débat porte aussi sur la représentation africaine à la tête de l’OIF. Le continent compte 27 des 53 membres de plein droit de l’organisation et concentre environ 65 % des francophones dans le monde, une proportion appelée à atteindre 90 % d’ici 2050 selon les projections démographiques. Depuis la création du poste de secrétaire général en 1997, trois des quatre titulaires ont été africains.

Au-delà de la succession de Louise Mushikiwabo, ce sommet met ainsi à l’épreuve la capacité de l’OIF à préserver sa cohésion face aux rivalités géopolitiques et aux divergences entre ses États membres.