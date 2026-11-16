Une tentative d’évasion à la maison d’arrêt de Mongo, dans le centre du Tchad, a fait deux morts et trois blessés dimanche. Trente détenus ont réussi à prendre la fuite, tandis que 22 autres ont été rattrapés par les forces de l’ordre, ont annoncé lundi les autorités locales.

« On déplore deux morts et trois blessés », a déclaré Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement dans la province du Guéra. Selon lui, 30 prisonniers sont toujours en fuite et font l’objet de recherches menées par les forces de sécurité et les services judiciaires.

Le sous-préfet de Mongo, Ahmat Tagal, a précisé que les faits s’étaient déroulés dimanche aux alentours de 16 heures (15 heures GMT). Parmi les détenus ayant tenté de s’échapper, 22 ont été rapidement repris par les forces de l’ordre.

L’incident, qui aurait été planifié selon les autorités, a également entraîné l’incendie de plusieurs bureaux administratifs. La maison d’arrêt accueillait 510 détenus avant les événements. Ses effectifs étaient descendus à 476 prisonniers lundi.

Cette nouvelle évasion ravive les inquiétudes sur la sécurité de cet établissement pénitentiaire. En avril 2025, une violente mutinerie y avait déjà fait quatre morts et trois blessés, dont le gouverneur du Guéra, atteint alors qu’il tentait de rétablir l’ordre.

Lors de ces précédents incidents, des détenus avaient réussi à s’emparer des armes des gardiens, provoquant une évasion massive au cours de laquelle plus d’une centaine de prisonniers avaient pris la fuite.