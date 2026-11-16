Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a durci le ton dimanche face au trafic de stupéfiants vers son pays, menaçant de prendre des mesures « à la source » contre les producteurs de drogue. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tensions persistantes avec le Maroc, régulièrement accusé par Alger d’être à l’origine de l’acheminement de résine de cannabis vers le territoire algérien, selon l’AFP.

Selon nos analystes à Jérusalem et nos collaborateurs en Afrique et en Europe, le président Abdelmadjid Tebboune, fin stratège politique, contrairement à son chef d’état-major Saïd Chengriha, il cherche à adresser un message qui dépasse le seul cadre des relations avec le Maroc.

La France, la Libye du maréchal Khalifa Haftar ainsi que certains pays du Sahel seraient également concernés par cette mise en garde. Une manière pour le président algérien de jouer sur plusieurs tableaux et de repositionner Alger dans les rapports de force régionaux.

S’exprimant devant la Cour suprême, à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, le chef de l’Etat n’a pas directement nommé le Maroc. Il a toutefois présenté le trafic de drogue comme une menace contre la sécurité nationale, selon l’AFP.

« C’est une guerre déclarée contre l’Algérie, et lorsqu’il y a guerre, l’armée est bien sûr en première ligne », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Si nécessaire, nous pouvons aller plus loin, jusqu’à la source de production de la drogue dans le cadre du droit de légitime défense. »

Ces déclarations interviennent quelques jours après l’annonce par les autorités algériennes de la destruction de près de dix tonnes de résine de cannabis et de 33 millions de comprimés psychotropes récemment saisis. La provenance de ces produits n’a toutefois pas été établie avec certitude par les services de renseignent et sécuritaire du général Saïd Chengriha.

La véritable question demeure celle du centre de décision en Algérie : qui manipule réellement les rouages du pouvoir, Abdelmadjid Tebboune ou le chef d’état-major Saïd Chengriha ?

Si le président apparaît comme un fin stratège politique, capable de jouer sur plusieurs fronts diplomatiques et géopolitiques, Chengriha incarne, lui, le poids déterminant de l’institution militaire dans la vie politique algérienne.

Derrière la façade institutionnelle, cette dualité au sommet de l’Etat soulève une interrogation fondamentale : Tebboune dirige-t-il réellement le pays ou compose-t-il avec un pouvoir militaire dont Chengriha reste le principal pilier ?