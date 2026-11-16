L’élection du secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été reportée d’un an, lundi, faute de consensus entre les États membres. Cette décision, prise à l’issue du sommet de Phnom Penh, au Cambodge, intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

En poste depuis 2018, la Rwandaise Louise Mushikiwabo restera à la tête de l’organisation jusqu’à la prochaine échéance électorale. Kigali a toutefois annoncé qu’il ne présenterait pas de candidat lors du nouveau scrutin. La secrétaire générale sortante a dénoncé les « pressions nombreuses et fortes » exercées contre elle.

Si Paris a salué « l’esprit de responsabilité » des membres de l’OIF et Kinshasa qualifié la décision de « compromis sage », le report suscite des réactions contrastées. Le candidat roumain Dacian Cioloș y voit « un jour très triste pour la Francophonie », estimant que cette crise pourrait laisser des traces durables.

Cette décision constitue une première dans l’histoire de l’organisation, qui avait toujours désigné ses secrétaires généraux par consensus depuis la création du poste en 1997. Malgré les appels à l’unité de la France et du Canada, deux principaux bailleurs de fonds, les négociations n’ont pas permis de dégager un accord.

Au cœur du blocage, la rivalité entre Kinshasa et Kigali. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l’est de son territoire et avait menacé de quitter l’OIF si Louise Mushikiwabo obtenait un troisième mandat. Un départ de la RDC, qui compte 57,3 millions de francophones, aurait constitué un sérieux revers pour l’organisation.

Face à l’impasse, plusieurs pistes avaient été envisagées. Le président français Emmanuel Macron avait notamment proposé aux deux capitales de retirer leurs candidatures respectives pour favoriser un autre prétendant. Kinshasa s’était dit prêt à soutenir Dacian Cioloș, tandis que Kigali refusait de renoncer à sa candidate.

La période de transition de douze mois devrait permettre de réformer le processus de désignation du secrétaire général. Prévu par les textes de l’OIF, le recours à un vote à la majorité simple, en l’absence de consensus, n’a finalement pas été retenu.

Au-delà de cette crise électorale, l’épisode de Phnom Penh révèle les divisions d’une organisation déjà fragilisée par le départ de trois pays sahéliens. Un défi majeur pour l’OIF, alors que l’Afrique concentre aujourd’hui la majorité de ses membres et une part essentielle de la population francophone mondiale.