Le Commissaire général de police Aboubacar Issaka Oumarou a été nommé Directeur général de la Police nationale (DGPN), par décret signé le 13 novembre par le Président de la République, le Général Abdourahamane Tiani. Il occupait précédemment le poste de Directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).

Fort d’une solide expérience dans le domaine de la sécurité, le nouveau DGPN a suivi sa formation aux Écoles nationales supérieures de police de Dakar, au Sénégal, et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en France.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de la Police nationale du Niger, notamment ceux de Directeur régional de la Police à Agadez, de Directeur adjoint de la Sécurité publique et de Directeur de l’OCRTIS.

Son parcours est également marqué par une importante expérience internationale. Il a participé à plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies au Timor oriental, au Burundi et en République démocratique du Congo (RDC).

En RDC, il a notamment exercé les fonctions de Coordonnateur régional de la Police des Nations Unies dans l’Est du pays, avec résidence à Goma. Il a également dirigé un projet de formation de six bataillons de la Police d’intervention rapide (PIR) congolaise, dans le cadre de la sécurisation des élections générales de 2011, et occupé le poste de Chef du groupe électoral de la Police des Nations Unies.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par d’importants défis sécuritaires au Niger. Son expérience nationale et internationale, ainsi que sa connaissance des enjeux liés au maintien de l’ordre et à la sécurité publique, constituent des atouts pour diriger la Police nationale et renforcer la protection des citoyens.