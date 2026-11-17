La Garde nationale nigérienne (GNN) a réalisé une importante saisie d’armes et de munitions à Ibecetane, dans la commune rurale d’Akoubounou, département d’Abalak, région de Tahoua. Le matériel saisi a été présenté, lundi 16 novembre 2026, au Gouverneur de la région, le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, dans les locaux de la Circonscription régionale de la GNN.

L’opération a été menée le dimanche 15 novembre, à l’est du village de Koulata, situé à environ 16 kilomètres au nord d’Ibecetane, sur l’axe Kao. Les éléments du peloton de la Garde nationale d’Ibecetane, sous la supervision du Commandant de la Circonscription régionale, ont découvert deux sacs soigneusement enterrés contenant un important lot de matériel militaire.

La saisie comprend notamment trois lance-roquettes de type M80, 34 chargeurs de AK-47 et 1 065 cartouches de calibre 7,62 x 39 mm.

Lors de la présentation du matériel, le Gouverneur de Tahoua s’est félicité de cette opération et a salué le professionnalisme des éléments de la Garde nationale. Au nom des plus hautes autorités du Niger, sous le leadership du Président de la République, le Général Abdourahamane Tiani, il a adressé ses félicitations et encouragements à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région.

Le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa a également remercié les forces engagées pour leurs efforts quotidiens dans la protection des personnes et de leurs biens. Il les a exhortées à poursuivre leurs missions avec détermination, en renforçant la coordination entre les différents corps des FDS ainsi que la collaboration avec les populations locales.