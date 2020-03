Rwanda : 81 enfants soldats rapatriés

Un groupe de 81 enfants soldats, nés dans les camps des groupes rebelles rwandais actifs dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), ont été rapatrié au Rwanda dans le cadre d’une opération menée par la Commission de démobilisation et réintégration.

« Ils sont rentrés au Rwanda en larmes, se réjouissant d’avoir trouvé un pays de paix et d’espoir, qui leur promet un meilleur futur », selon les médias.

Ces enfants soldats avaient été capturés par l’armée congolaise lors d’opérations lancées contre les fiefs des groupes rebelles dans l’Est de la RDC.

Les enfants ont été hébergés dans le Centre de démobilisation de Mutobo et bénéficieront tous de programmes de scolarisation et de réintégration, citant un responsable de la Commission de démobilisation et réintégration.