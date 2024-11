Burkina Faso : Gèle des avoirs de 113 personnes accusées de terrorisme dont Paul-Henri Damiba

Le pouvoir militaire au Burkina Faso a décidé de geler les avoirs de 113 individus accusés de soutenir des activités terroristes, parmi lesquels figure l’ex-président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a annoncé le ministre de l’Economie, Aboubakar Nacanabo.

Dans un décret publié mercredi soir, Nacanabo a précisé que cette mesure concerne les « biens et ressources économiques » des personnes visées et s’appliquera pendant six mois, avec possibilité de renouvellement. Pendant cette période, les personnes concernées se voient interdire de voyager, conformément à la législation sur « le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».

Outre Damiba, la liste des personnes visées comprend les anciens ministres des Affaires étrangères, Djibrill Bassolé et Alpha Barry, ainsi que des journalistes et des militaires. Ces sanctions s’étendent également à deux groupes terroristes : le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) et l’État Islamique dans le Grand Sahel.

Le Burkina Faso a connu deux coups d’État en 2022. Le premier a eu lieu le 24 janvier, dirigé par le lieutenant-colonel Damiba, et le second s’est produit le 30 septembre sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, actuel président.