Burkina Faso : mines aurifères 

La compagnie minière canadienne Roxgold a produit 32.380 onces d’or pour le compte du premier trimestre à sa mine d’or Yaramoko dans le sud-ouest du Burkina Faso.

La société canadienne, qui s’est engagée dans l’acquisition, l’exploration et l’évaluation de propriétés minières et leur mise en valeur, n’est pas encore affectée par les restrictions liées au Covid-19 et est en bonne voie pour atteindre son objectif de production annuelle allant jusqu’à 130.000 onces d’or.

« Yaramoko continue à bien fonctionner avec un trimestre solide pour commencer l’année ainsi qu’un tonnage et des grades supérieurs aux attentes. Les activités d’extraction et de production se sont poursuivies sans interruption », a commenté John Dorward, PDG de la compagnie.