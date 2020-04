Ethiopie : un million de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence (FAO)

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué qu’un million de personnes en Ethiopie, touchées par l’invasion acridienne, ont besoin d’urgence une aide alimentaire.

Parmi ces personnes, 390.000 vivent dans la région de Somali, 360.000 dans la ville d’Oromia et de Dire Dawa, 100.000 à Afar, 72.000 à Amhara, 43.000 au Tigré et 13.000 dans la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNP), précise une étude conjointe de la FAO et le gouvernement éthiopien, publiée lundi.

Selon les résultats de cette étude, les criquets pèlerins ont endommagé environ 200.000 hectares de terres cultivées et causé une perte de céréales de plus de 356 000 tonnes.

Le sorgho est la céréale la plus touchée avec 114 000 hectares endommagés, le maïs (41 000 hectares) et le blé (36 000 hectares). La région d’Oromia a été la plus touchée avec une perte totale de céréales de 123 000 tonnes, suivie de la région de Somali (100 000 tonnes) et la région du Tigré (84 000 tonnes). Les criquets pèlerins ont également détruit jusqu’à 1,3 million d’hectares de pâturages.

Cette crise alimentaire est aggravée par les effets de la pandémie au Coronavirus Covid-19 sur la santé et l’économie.