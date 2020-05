Burkina Faso: 47 terroristes tués par la gendarmerie nationale

Le Groupe d’action rapide de sécurité et d’intervention (GARSI) de la gendarmerie nationale basé à Barani a neutralisé mardi, 47 terroristes et détruits deux de leurs bases dans la zone de Waribèrè (Province de la Kossi), selon son directeur de la communication et des relations publiques.

Le communiqué précise que le GARSI a également récupéré 21 motos, un fût de 200 litres, 10 bidons de 20 litres de carburant, de l’armement et des munitions, et une quantité importante de chanvre indien.

Le communiqué déplore néanmoins, «la perte de deux gendarmes» et la blessure de trois autres qui ont été transférés vers des centres de santé.

Cependant, sept personnes dont deux soldats ont été tués lundi lors d’une attaque contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), a indiqué mardi des sources sécuritaires.